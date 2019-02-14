زاخاروفا: لا يوجد خلل أو التواء في اتصالات روسيا بالأطراف الليبية

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، أنه لا يوجد أي خلل أو التواء في اتصالات دولتها مع كافة الأطراف في ليبيا.

وأوضحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن إعادة بناء الدولة الليبية يجب أن يرتكز إلى حوار داخلي واسع وتوافق وتناغم.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إلى أن روسيا تبذل جهود وساطة تفضي إلى حوار مع كل الهياكل المعنية التي تعمل بالفعل؛ لأجل إعادة بناء ليبيا”.

يُذكر أن الخارجية الروسية عبرت في أكثر من مناسبة عن دعمها للحل السياسي في ليبيا عن طريق حوار كافة الأطراف الليبية، بعيداً عن الحل العسكري.

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