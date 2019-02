مصادر: اشتباكات عنيفة بين كتيبة طارق بن زياد والعصابات الاتشادية بالقرب من أم الأرانب

المتوسط:

أفادت مصادر مطلعة، بأنَّ هناك اشتباكات عنيفة بين كتيبة طارق بن زياد والعصابات الاتشادية بالقرب من منطقة أم الأرانب.

وتقوم القوات المسلحة، بمواصلة تحقيق تقدمات كبيرة على الأرض في منطقة الجنوب الغربي لليبيا، إذ أعلنت الكتيبة 128 مشاة التابعة للقوات المسلحة مساء أمس الأحد، أنَّ القوات المسلحة سيطرت بالكامل على بوابة أم الأرانب.

يُشار إلى أن القوات المسلحة، حققت تقدما كبيرا منذ بدء العمليات العسكرية بالجنوب الغربي، التي تخوضها ضد التنظيمات المتشددة والعصابات الإجرامية المتحالفة مع المتمردين التشاديين في مدن الجنوب.

