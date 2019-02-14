الأحوال المدنية تفعل منظومة لشطب الوفيات بالمستشفيات

طرابلس-العنوان

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، اليوم الخميس، البدء في المرحلة الأولى من تفعيل منظومة شطب الوفيات داخل مكاتب السجل المدني في المستشفيات.

وقال بالتمر، إن منظومة شطب الوفيات تم تفعيلها بعد تركيبها في معظم مكاتب السجل بمستشفيات طرابلس كمرحلة أولى والتي ستليها المرحلة الثانية مباشرة وهي تفعيل المنظومة على مكاتب السجل في مستشفيات بنغازي إلى أن توزع تدريجيا على معظم مستشفيات ليبيا غربا وشرقا وجنوبا، حسب الخطة المتبعة من رئاسة المصلحة.

وتعمل المنظومة على إيقاف الرقم الوطني للمتوفى مباشرة بعد التبليغ عن حالة الوفاة في مكتب السجل بالمستشفى بعكس ما كان معمولا به في السابق.

وأكد بالتمر، أن تفعيل منظومة شطب الوفيات في مكاتب السجل بالمستشفيات ستقضي على عدة إشكالات أبرزها التأخير في عدم استكمال بعض الأسر إجراءات المتوفى، إضافة على أنها تحقق للدولة الليبية الحماية الأمنية والاقتصادية.

وضمت المرحلة الأولى تفعيل منظومة شطب المتوفى بمكاتب السجل بمعظم مستشفيات طرابلس من بينها مستشفى القعلة تاجوراء ومستشفى شارع الزاوية ومصحة النفط ومستشفى الخضراء ومستشفى الحوادث بوسليم ومستشفى معيتيقة والمركز الطبي طرابلس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية