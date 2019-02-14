الحبري يزور الجنوب للوقوف على مشاكل المصارف

زار وفد رفيع المستوى اليوم مدينة سبها، من بينهم محافظ المصرف المركزي في مدينة البيضاء علي الحبري، بالإضافة إلى عدد من الوزراء.

وتأتي زيارة الحبري في وقت يسعى فيه “المركزي” لتوفير السيولة النقدية لمصارف المدن والمناطق الجنوبية.

وكان المركزي قد أرسل إلى مدينة البيضاء 83 مليون دينار في نهاية شهر يناير الماضي وسط وعود متكررة لإنهاء أزمة السيولة النقدية ودعم المصارف التجارية

وكان “حراك غضب فزان” الذي يرأسه بشير الشيخ طالب في ديسمبر الماضي بتحسين الأوضاع الاقتصادية من بينها دعم القطاع المصرفي في المنطقة الجنوبية.

وساهمت هذه التحركات في زيارة مديري عدد من المصارف التجارية إلى المنطقة آخرها زيارة المدير العام لمصرف شمال أفريقيا الذي قرر مؤخرا فتح وكالة جديدة في منطقة العوينات ستقدم كافة الخدمات المصرفية من بينها فتح الحسابات بالنقد الأجنبي ومنح الاعتمادات للتجار وقبول معاملات أرباب الأسر التي تعد من أهم الخدمات المصرفية للمواطنين.

من جهتهم طالب زبائن المصارف التجارية بتحسين مستويات السحب التي تعد منخفضة في حدود 500 دينار للفرد.

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