عاجل .. اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة والعصابات الإرهابية بمنطقة أم الأرانب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة التابعة للقيادة العامة اندلاع اشتباكات عنيفة مع وبقايا العصابات التشادية بالقرب من منطقة أم الأرانب جنوب سبها .

وتقدم القوات المسلحة بخطى ثابتة وسيطرة بأقل الإمكانيات، فعمليات الجيش في الجنوب حققت انتصارات كبيرة في فترة قصيرة آخرها سيطرته الكاملة مرزق وقاعدة تمنهنت وحقل الشرارة ومحطة مرزق الغازية .

وتمكنت القوات المسلحة من القضاء على عد كبيرة من العصابات الإرهابية التشادية إضافة إلى القبض على عدد منهم .

يشار إلى أن القوات المسلحة نشرت الأمن في بعض المدن والمناطق المحررة التي افتقدت الأمن لسنوات عدة خلت .

ووصل وفد من القيادة العامة برئاسة اللواء صقر الجروشي يرافقه اللواء ونيس بوخمادة، وعميد أحمد المسماري وعدد من الضباط أمس الأربعاء، إلى مطار تمنهنت المدني واجتمع مع المسؤولين في مدينة سبها.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة عميد أحمد المسماري عقب وصوله لمطار تمنهنت إن قواتهم ستتجه جنوب مدينة سبها نحو مرزق وأم الأرانب وباقي المناطق؛ حتى تصل إلى الحدود النيجيرية التشادية .

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