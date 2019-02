المتوسط:

أفادت وحدة التحري والقبض زاوية الدهماني، من التمكن بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أمس الأربعاء من القبض على شخص أفريقي الجنسية وبحوزته 500 غرام من مخدر الكوكايين داخل منطقة الجفارة «الساعدية».

وأضافت وزارة الداخلية، أن عملية القبض على المروج جاءت بالتعاون مع مديرية أمن الجفارة وقوة الإسناد الأمني الفرقة الثانية التابعة للمديرية والبحث الجنائي فرع الجفارة.

وأشارت الوزارة، إلى إحالة المتهم إلى نيابة المخدرات وذلك بعد التحقيق معه، مثمنةً الجهود المبذولة في مكافحة آفة المخدرات التي تستهدف شباب ليبيا لتدميرهم وتدمير الوطن.

The post القبض على أجنبي يروج مخدر الكوكايين بمنطقة الجفارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية