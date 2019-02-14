“أفريكوم” تنفي لـ218 شن ضربات في أوباري

نفى مصدر مسؤول في قيادة القوات الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” لـ218 قيام القوة بأي ضربات جوية في مدينة أوباري وأي ضربات خلال العام الجاري 2019 في ليبيا.

وكان المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، قال إن الغارة الجوية استهدفت موقعا كان يتمركز فيه عدد من عناصر تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري مساء الأربعاء.

وأشار السلاك إلى أن الضربة الجوية تأتي في إطار التعاون المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية.

ولم يقدم السلاك مزيدا من التفاصيل عن الموقع الذي استهدفته الغارة أو نتيجتها .

يُشار إلى أن قيادة القوات الأميركية في أفريقيا أعلنت أكثر من مرة استهدافها إرهابيين بعدة مناطق في ليبيا.

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