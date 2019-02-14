التكبالي: حل الأزمة الليبية يتمثل في السماح بدخول الجيش إلى طرابلس سلميا

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن حل الأزمة الليبية، يتمثل في السماح بدخول الجيش الوطني إلى العاصمة طرابلس سلميا، وتشكيل حكومة مدنية قوية، حتى تقوم البلاد على قدميها، وبعدها تجرى الانتخابات.

ودعا التكبالي في حوار أمس مع صحيفة العين الإخبارية، المجتمع الدولي إلى عدم اعتراض دخول الجيش إلى طرابلس، مضيفا أن دخول الجيش سيمهد لانتخاب حكومة مدنية، وسيعمل على حفظ النظام وحماية الحدود.

مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية، ليس هناك من يدعمها من الليبيين، لأنهم خسروا كل قواعدهم.

ولفت التكبالي إلى أن الشعب الليبي يريد الجيش الآن، وينتظره لدخول طرابلس.

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