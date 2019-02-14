السراج يدعو إلى إبعاد النفط عن الصراعات

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أنه لا توجد خصومة له مع أي طرف في ليبيا، في إشارة منه للعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني في المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.

أوضح السلاك أن الهدف المشترك بين الليبيين هو مكافحة الإرهاب والجريمة وعصابات التهريب، معربا عن استعداده للتعاون في هذا الصدد.

وبشأن الحقول النفطية التي سيطر عليها الجيش الوطني، نقل السلاك تأكيد السراج ضرورة إبعاد الحقول النفطية عن أي تجاذبات أو خلافات سياسية على أن تبقى تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وبتأمين من حرس المنشآت النفطية.

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