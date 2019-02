المتوسط:

أفادت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين، بـ عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، ورئيسها، سالم بن تاهية.

ويأتي ذلك خلال لقاء جمعها برئيس اللجنة، وعمداء بلديات بني وليد ودرج والزاوية، الذين تم انتخابهم مؤخرا.

وجددت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، دعم بلادها لعمل رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

The post سفيرة فرنسا لدى ليبيا تتعهد بدعم عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية