ندوة علمية حول مرض اللشمانيا أسبابه وأعراضه والوقاية منه في طبرق

نظمت إدارة الخدمات الصحية بمدينة طبرق، ندوة علمية حول مرض اللشمانيا، أسبابه وأعراضه، وطرق الوقاية منه، وذلك بالتعاون مع الجمعية الليبية للأمراض الجلدية والتجميل.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية، عبدالمنعم اسويكر، لقناة ليبيا، إن فكرة الندوة جاءت بمقترح من جمعية الأمراض الجلدية والتجميل، بعد رصد حالات كثيرة في المنطقتين الجنوبية والغربية، فكان لزاما علينا التعاون مع الجمعية، وتقديم كافة الخدمات لها، من أجل الحماية والتوعية من هذا الأمرض، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود للحماية من مرض اللشمانيا، والحد من انتشاره من منطقة إلى أخرى.

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