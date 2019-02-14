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قيادات أمنية تتفقد عمل الأجهزة في بنغازي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد رئيس خطة تأمين مدينة بنغازي وضواحيها العقيد خالد البسطة، اليوم الخميس، تمركزات الأجهزة الأمنية في المدينة.

ورافق البسطة رئيس قسم شرطة النجدة وعدد من ضباط المديرية والأجهزة الأمنية لمتابعة عمل الخطة ومدى تطبيق القانون والحفاظ على الشارع العام والمجاهرة بالأمن.

وكان العقيد البسطة، قد أكد في تصريحات لـ218 أن الخطة الأمنية في المدينة أتت أكلها والأوضاع الأمنية في تحسن مستمر ومتواصل.

وأشار العقيد خالد إلى أن الخطة الأمنية ستتواصل ولن تتوقف إلا بتعليمات من وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة الذي أشرف عليها وأعطى أوامره بمباشرة العمل.

يشار إلى أن بنغازي شهدت تحسنا ملحوظا في الوضع الأمني منذ أن أطلقت وزارة الداخلية خطة أمنية بهدف تأمين المدينة ومعالجة الظواهر السلبية في الشارع، والاختراقات الأمنية والجرائم.

يذكر أن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أصدر أواخر العام الماضي تعليماته لدعم الخطة الأمنية في بنغازي، وطالب بإطلاعه على مستجداتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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