تفاصيل رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام مع السفير الهولندي

المتوسط:

بحث رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام، الصديق الصور، مع السفير الهولندي لدى ليبيا، أهمية المحاسبة في البلاد.

وأشار السفير الهولندي عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن المملكة الهولندية على استعداد تام للتعاون مع مكتب النائب العام، والسلطات الليبية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم ليبيا، لمنع الحصانة، وفرض العقوبات على المخالفين والمعرقلين، مشددا على ضرورة أن تصل العدالة لمن هم بحاجة إليها في ليبيا.

