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عاجل: (خاص) مديرية أمن الزاوية والأجهزة الأمنية: حددنا موقع الحافلة التي تقل العمال التونسين ونعمل على إخلاء سبيلهم.

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عاجل: (خاص) مديرية أمن الزاوية والأجهزة الأمنية: حددنا موقع الحافلة التي تقل العمال التونسين ونعمل على إخلاء سبيلهم.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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