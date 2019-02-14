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الجيش الوطني يخوض معارك عنيفة في الجنوب

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير| 218

تزداد المعارك سخونة في عمق الجنوب الليبي ويتقدم الجيش الوطني بوتيرة متسارعة في الصحراء المليئة بالموت والإرهاب

وفي الوقت الذي ناهزت فيه المعارك الشهر تقريبا تصل قوات الجيش منطقة تويوة القريبة من أوباري تاركة خلفها مدنا ومناطق عادت الحياة الآمنة إليها .

وبحسب آخر المعلومات، فإن مزارع منطقة تويوة التابعة لبلدية الشرقية الواقعة جنوب أوباري تشهد معارك عنيفة يخوضها الجيش الوطني ضد عناصر من تنظيم داعش الإرهابي يعتقد أنها فرت من ضربات الجيش في غدوة وأوباري .

وفيما تشهد هذه المناطق اشتباكات عنيفة وصل في وقت سابق عدد من القيادات التابعة للجيش إلى قاعدة تمنهت للاجتماع وتقييم الوضع بالمنطقة في رسالة تظهر تطورا كبيرا على  الساحة الجنوبية وانعكاسا للاستراتيجية المقبلة خاصة بعد إعلان تحرير المنطقة المنتظر .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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