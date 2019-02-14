منتسبو كتبية البركي بترهونة يعلنون تسليم أسلحتهم للوحدات العسكرية بالمدينة

أعلنت كتيبة البركي بترهونة، الخميس، تسليم أسلحتها وآلياتها إلى الواحدات العسكرية بالمدينة، وعودة كافة منتسبيها إلى وظائفهم المدنية.

وأضاف منتسبو الكتيبة في بيان صادر عنهم، نشره المجلس البلدي ترهونة في صفحته الرسمية، أنهم يعلنون حل الكتيبة التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية وجهاز المباحث العامة بمدينة طرابلس؛ تنفيذاً لبنود ميثاق الشرف الاجتماعي لقبائل ترهونة الصادر في نوفمبر 2016، الذي وجه نداءً لأبناء المدينة الراغبين في حمل السلاح إلى ضرورة الالتحاق بالوحدات العسكرية والشرطية النظامية.

يذكر أن مناطق جنوب طرابلس شهدت في ديسمبر 2018 اشتباكات مسلحة بين قوة حماية طرابلس واللواء السابع التابع لمدينة ترهونة.

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