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تفعيل منظومة شطب الوفيات بالمستشفيات

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر إنه تم البدء في المرحلة الأولى من تفعيل منظومة شطب الوفيات داخل مكاتب السجل المدني في المستشفيات .

وأضاف بالتمر أن منظومة شطب الوفيات تم تفعيلها بعد تركيبها في معظم مكاتب السجل بمستشفيات طرابلس كمرحلة أولى والتي ستليها المرحلة الثانية مباشرة وهي تفعيل المنظومة على مكاتب السجل في مستشفيات بنغازي إلى أن توزع تدريجيا على معظم مستشفيات ليبيا غربا وشرقا وجنوبا حسب الخطة المتبعة من رئاسة المصلحة .

وتعمل المنظومة على إيقاف الرقم الوطني للمتوفى مباشرة بعد التبليغ عن حالة الوفاة في مكتب السجل بالمستشفى بعكس ما كان معمولا به في السابق.

وأكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر أن تفعيل منظومة شطب الوفيات في مكاتب السجل بالمستشفيات تقضي على عدة إشكالات، أبرزها التأخير في عدم استكمال بعض الأسر إجراءات المتوفى، إضافة على أنها تحقق للدولة الليبية الحماية الأمنية والاقتصادية .

وضمت المرحلة الأولى تفعيل منظومة شطب المتوفى بمكاتب السجل بمعظم مستشفيات طرابلس من بينها مستشفى القعلة تاجوراء ومستشفى شارع الزاوية ومصحة النفط ومستشفى الخضرا ومستشفى الحوادث بوسليم ومستشفى معيتيقة والمركز الطبي طرابلس .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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