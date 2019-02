جولة تفقدية لقيادات أمنية في مدينة بنغازي

المتوسط:

قام رئيس خطة تأمين مدينة بنغازي وضواحيها العقيد خالد البسطة، اليوم الخميس، بتفقد تمركزات الأجهزة الأمنية في المدينة.

وشارك في هذه الجولة، رئيس قسم شرطة النجدة وعدد من ضباط المديرية والأجهزة الأمنية لمتابعة عمل الخطة ومدى تطبيق القانون والحفاظ على الشارع العام والمجاهرة بالأمن.

وكان العقيد البسطة، قد أكد أن الخطة الأمنية في المدينة أتت أكلها والأوضاع الأمنية في تحسن مستمر ومتواصل.

ولفت العقيد، إلى أن الخطة الأمنية ستتواصل ولن تتوقف إلا بتعليمات من وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة الذي أشرف عليها وأعطى أوامره بمباشرة العمل.

