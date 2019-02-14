أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الخميس‎

لازال الاستقرار سائد في أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي عند افتتاح السوق الموازية اليوم
وفيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الخميس 14 – 2 – 2019
مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة
1 دولار = 4.350 دينار ليبي
1 يورو = 4.910 دينار ليبي
1 جنيه استرليني 5.450 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 0.700 دينار تونسي ( بن قردان )
أما أسعار بيع العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس فتعتبر مستقرة مع انخفاض او ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي :
الدولار الامريكي = 1.3935دينار ليبي
اليورو : 1.5714 دينار ليبي
الجنيه الاسترليني 1.793 دينار ليبي
الفرنك السويسري = 1.3819 دينار ليبي
100 ين ياباني = 1.25 دينار ليبي
الريال السعودي = 0.3716 دينار ليبي
الدرهم الاماراتي = 0.3794 دينار ليبي
الدينار التونسي = 0.4545 دينار ليبي
الدرهم المغربي = 0.146 دينار ليبي
الليرة التركي = 0.2639 دينار ليبي
الايوان الصيني = 0.206 دينار ليبي
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