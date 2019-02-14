أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الخميس‎

لازال الاستقرار سائد في أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي عند افتتاح السوق الموازية اليوم

وفيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الخميس 14 – 2 – 2019

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة

1 دولار = 4.350 دينار ليبي

1 يورو = 4.910 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 5.450 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.700 دينار تونسي ( بن قردان )

أما أسعار بيع العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس فتعتبر مستقرة مع انخفاض او ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي :

الدولار الامريكي = 1.3935دينار ليبي

اليورو : 1.5714 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 1.793 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 1.3819 دينار ليبي

100 ين ياباني = 1.25 دينار ليبي

الريال السعودي = 0.3716 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 0.3794 دينار ليبي

الدينار التونسي = 0.4545 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.146 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.2639 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.206 دينار ليبي

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