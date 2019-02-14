السلاك: الرئاسي يدعم عقد الملتقى الجامع برعاية الأمم المتحدة

جدد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، تأكيده على دعم المجلس الرئاسي الكامل للمضي قدما في مسار تهيئة الأجواء لإجراء العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية على قاعدة دستورية وتقديم كل الدعم اللازم لإنجاز هذا الاستحقاق.

وقال السلاك، خلال مؤتمر صحفي، “إن الانتخابات هي الفيصل ليختار الشعب الليبي من يمثله، والرئاسي يدعم عقد الملتقى الجامع برعاية الأمم المتحدة”، مشيرا إلى دعوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى العمل المنظم، وتوحيد الجهود بالخصوص تحت مظلة الشرعية، والتأكيد على الاستعداده للتعاون في هذا الصدد، مشددًا على النهج الذي اتبعته حكومة الوفاق منذ البداية، وهو حل الخلافات السياسية كافة بين الليبيين عبر طاولة الحوار لا ميادين القتال.

وفيما يخص الوضع في الجنوب، أوضح السلاك، أنه لا خصومة مع أي طرف ليبي، وأن الهدف الذي يشترك فيه كل الليبيين على اختلاف مشاربهم، وهو مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمرتزقة القادمين من خارج الحدود وعصابات الهجرة غير الشرعية.

وفيما يخص الحقول النفطية في الجنوب، أشار السلاك، إلى تأكيد رئيس المجلس الرئاسى على ضرورة إبعاد الحقول النفطية ومصدر ثروة الليبيين عن أي تجاذبات أو خلافات سياسية وأن تبقى الحقول تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا ومقرها الحالي “طرابلس” وتحت حماية حرس المنشآت النفطية.

وحول الإصلاحات الاقتصادية، كشف السلاك أن رئيس المجلس الرئاسي، يؤكد التعاون المستمر مع المصرف المركزي، والجهات المختصة لاستكمال الإصلاحات التي تنعكس إيجابًا على المواطن كما يفيد بقرب الانتهاء من الترتيبات المالية للعام 2019.

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