محادثات لإنشاء أكبر ميناء في شمال أفريقيا في سوسة الليبية

أكدت شركة قيدري جروب للأمن، لرويترز، أنها تخطط لتوقيع اتفاق مدته خمسة وثلاثون عاما لبناء وتشغيل أحد أكبر الموانئ في شمال إفريقيا، على أحد شواطئ سوسة الليبية.

وقالت الشركة التي تتخذ من تكساس مقرا لها، إنه من المتوقع أن يتم تمويل مشروع ميناء سوسة من مصادر متنوعة، بما في ذلك وكالات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية كبرى، ومستثمرون في تمويل المشاريع العالمية، باعتبار أن المشروع هو شراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبهم قال مسؤولون ليبيون لرويترز، إن ليبيا وصلت إلى المراحل الأخيرة من محادثات لترسية اتفاق بقيمة مليار ونصف المليار دولار، على شركة أمريكية لإقامة ميناء عملاق على ساحل البلاد.

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