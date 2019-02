المتوسط:

التقىَ عميد بلدية بني وليد، سالم انوير مع ممثلي عن منظمة أطباء بلا حدود للتباحث في كيفية دعم القطاع الصحي ومستشفى بني وليد العام وإمكانية التعاون بين المنظمة والبلدية في المجال الصحي.

وعُقدَ هذا الاجتماع على هامش ورشة العمل التي نظمتها وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وبحضور أعضاء من المجلس البلدي وكل من السيد مدير مستشفى بني وليد العام والسيد مدير الخدمات الصحي.

The post بلدي بني وليد يلتقي مع ممثلي أطباء بلا حدود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية