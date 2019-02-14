الرئاسي يصدر قرارين بتكليف الشريف وجحا بمهام عسكرية

نشر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، قراري تعيين كلا من محمد علي محمد المهدي الشريف رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي، وسالم محمد أحمد جحا معاونا لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي.

وكان قرارا الرئاسي رقما (11) لسنة 2019م، و(9) لسنة 2019م، قد صدرا بتاريخ 5 فبراير 2019، فيما جدد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق نشرهما على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يشار إلى أن الرئاسي كان قد كلف الفريق علي كنة امرا للمنطقة العسكرية سبها، في قرار مشابه يحمل الرقم (15) إلا أنه لم يعد نشره.

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