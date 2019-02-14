مفوضية اللاجئين: نقل 159 مهاجر من طرابلس إلى النيجر

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نقل 159 مهاجر اريتري من العاصمة طرابلس إلى النيجر.

وبينت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المهاجرين المحتجزين منذ أشهر في ليبيا قائلة “ليلة امس هؤلاء الشباب الاريتريين طالبي اللجوء ركبوا طائرة لاول مرة, للبحث عن السلامة في النيجر”.

وأضافت المفوضية “في وقت سابق من هذا الاسبوع, نقل هؤلاء ملتمسو اللجوء إلى مرفق التجمع والمغادرة التابع للمفوضية في طرابلس, حيث اتيحت لهم إمكانية الحصول على الغذاء والمرافق الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والاهتمام الطبي”.

وأوضحت المفوضية أن عدد اللاجئين الضعفاء وملتمسي اللجوء من ليبيا والذين تم إنقاذهم 3175 شخص, بعد اجلاء 2491 شخص إلى النيجر, و 415 شخص إلى إيطاليا و 269 شخص إلى رومانيا.

وشددت مفوضية على أنه لا يزال الصندوق ألاستئماني لإفريقيا التابع للإتحاد الأوروبي يشكل دعما اساسيا لعمليات الاجلاء خارج ليبيا, مما يعرض أضعف فرصة لتغيير الحياة للحصول على السلامة.

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