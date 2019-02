المتوسط:

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قرارا بتكليف، أبو بكر المبروك المنصوري، بمهام وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالوفاق.

كما أصدر الرئاسي قرارا بتكليف عبد الباسط الغنيمي بمهام وكيل وزارة الزراعة بحكومة الوفاق.

وشملت قرارات الرئاسي قرارا بإعفاء، إدريس المبروك الشاردة، من مهامه كوكيل لوزارة “حكم محلي” الوفاق.

The post الرئاسي يكلف أبو بكر المبروك وزيراً للزراعة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية