لجنة تعاين الموقع الجديد لمصرف الصحاري في هراوة

زارت لجنة مكلفة من الإدارة العامة لمصرف الصحاري، بلدية هراوة، وعاينت الموقع المقرر أن يبنى فوقه المصرف.

وقال عميد بلدية هراوة زيدان بن شرادة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن اللجنة زارت رفقة عميد البلدية وعضو المجلس محمد الرتيمي المكان المخصص من البلدية، ليتم فتح فرع لمصرف الصحاري، مشيرًا إلى أن الموقع نال استحسان اللجنة.

وأضاف بن شرادة أن الإدارة العامة لمصرف الصحاري كانت وافقت على كتاب المجلس البلدي بهراوة، بفتح فرع للمصرف بالبلدية، من أجل توسيع نظاق الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين داخل المنطقة، ولتنويع الفروع الموجودة من المصارف بالبلدية.

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