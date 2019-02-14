إحتجاز 14 تونسياً من طرف مجموعة مسلحة في الزاوية

أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفي عبد الكبير لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الخميس، بأنه تم إحتجاز 14 عاملا تونسيا بمدينة الزاوية الليبية من طرف مجموعة مسلحة. وأضاف عبد الكبير أن احتجاز العمال التونسيين انفي الذكر من طرف مجموعة ليبية مسلحة تم على خلفية ايقاف شخص ليبي بتونس. وتم احتجاز العمال التونسيين عندما كانوا في طريقهم إلى مكان عملهم بمصفاة نفط في مدينة الزاوية ، وفق المصدر ذاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

