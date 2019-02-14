إحتجاز 14 تونسياً من طرف مجموعة مسلحة في الزاوية

أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفي عبد الكبير لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الخميس، بأنه تم إحتجاز 14 عاملا تونسيا بمدينة الزاوية الليبية من طرف مجموعة مسلحة. وأضاف عبد الكبير أن احتجاز العمال التونسيين انفي الذكر من طرف مجموعة ليبية مسلحة تم على خلفية ايقاف شخص ليبي بتونس. وتم احتجاز العمال التونسيين عندما كانوا في طريقهم إلى مكان عملهم بمصفاة نفط في مدينة الزاوية ، وفق المصدر ذاته.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
مديرية أمن الجفارة تضبط عدداً من السيارات المسروقة بمنطقة النجيلة
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
برلماني يطالب بدخول الجيش العاصمة لحل أزمة ليبيا
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
قوة حماية الجنوب: اشتباكات أم الأرانب بين قوات الكرامة والتبو
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
السلاك: المجلس الرئاسي ليس خصما مع أي طرف في الجنوب الليبي
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا الخبر
أضف تعليقـك