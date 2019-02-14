عماري يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون في مجال الإدارة المحلية

استقبل عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «ألن بوجيا»، لبحث العلاقات الثنائية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

وناقش الطرفان، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، أوجه التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مجال الإدارة المحلية، حيث أوضح عضو المجلس الرئاسي رؤية حكومة الوفاق الوطني لكيفية نقل الاختصاصات من الوزارات إلى البلديات.

وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا أيضًا تأسيس نظام إداري لامركزي بالدولة الليبية، وقدّم العماري نبذة مختصرة عن عمل اللجنة العليا لنقل الاختصاصات وما قامت به خلال عام 2018.

من جهته، أعرب السفير «ألن بوجيا» عن إعجابه بهذه الرؤية، وما قامت به اللجنة العليا من عمل، وأبدى استعداد الاتحاد الأوروبي لإنجاح الرؤية سواء بالتدريب أوالاستشارات.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء على آلية لتنظيم التواصل بين المجلس الرئاسي، ووزارات الحكومة والاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلق بمشروع نقل الاختصاصات.

وفي ختام اللقاء، ناقش الطرفان الحالة السياسية الليبية الحالية والمجهودات المبذولة محليًا ودوليًا لنقل ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المستقرة عبر إجراء اتنخابات برلمانية ورئاسية شفافة، والتركيز على الوضع في الجنوب.

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