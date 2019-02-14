معيتيق يبحث الترتيبات المالية للعام 2019

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الخميس مع وزير الحكم المحلي ميلاد عبدالله الطاهر، الذي استعرض خطة الوزارة للعام الحالي 2019، والبرامج والمشروعات المزمع تنفيذها في مختلف البلديات.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة الترتيبات المالية المزمع اعتمادها والمخصصات اللازمة للوزارة والجهات التابعة لها بما فيها البلديات، والمقترحات التي تساعدها في تسهيل الاجراءات المتبعة لتقديم خدماتها للمواطنين. وبحث الجانبان الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير آليات عمل شركات الخدمات العامة في البلديات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

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