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الحكومة المؤقتة تطالب أعضائها بعدم التعامل مع أي جهة أو شخصية تابعة للمجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

قرنادة-العنوان

دعت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الخميس، نواب رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة إلى عدم التعامل مع كافة الجهات التابعة للمجلس الرئاسي.

وطالبت الحكومة، جميع الأعضاء، بعدم استقبال أية شخصية تحمل صفة من الصفات التابعة للمجلس الرئاسي داخل حدود سيطرتها.

واستثنت الحكومة، من ذل دخول واستقبال المواطنين الطبيعيين بدون أي صفة والذين لا يسعون لاستغلال نفوذهم ومسؤولياتهم في إحداث انقسامات سياسية واجتماعية لتحقيق غايات وأهداف لزعزعة الاستقرار لكافة الجهات الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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