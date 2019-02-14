الحكومة المؤقتة تطالب أعضائها بعدم التعامل مع أي جهة أو شخصية تابعة للمجلس الرئاسي

قرنادة-العنوان

دعت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الخميس، نواب رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة إلى عدم التعامل مع كافة الجهات التابعة للمجلس الرئاسي.

وطالبت الحكومة، جميع الأعضاء، بعدم استقبال أية شخصية تحمل صفة من الصفات التابعة للمجلس الرئاسي داخل حدود سيطرتها.

واستثنت الحكومة، من ذل دخول واستقبال المواطنين الطبيعيين بدون أي صفة والذين لا يسعون لاستغلال نفوذهم ومسؤولياتهم في إحداث انقسامات سياسية واجتماعية لتحقيق غايات وأهداف لزعزعة الاستقرار لكافة الجهات الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية