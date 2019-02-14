شركة الكهرباء تؤكد تواصل الاعتداءات على مرافقها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس تواصل الاعتداءات على مرافقها وسياراتها الخدمية. وقالت الشركة في بيان لها “قام مجهولون ملثمون بالسطو المسلح على سيارة خدمية نوع تويوتا رقم 88003 يوم الأحد الماضي أمام جمعية الدعوة الإسلامية حيث قاموا بضرب السائق امحمد قدوار وإنزاله من السيارة بقوة السلاح بعد رفضه تسليمهم مفاتيح السيارة”.

وأوضحت الشركة أنه “بعد جهود مضنية واتصالات مكثفة تم إرجاع السيارة بالتنسيق بين الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ومديرية أمن الجفارة ومركز شرطة الحي الصناعي والعاملين على جهاز تتبع السيارات بالشركة”. وشددت الشركة على أنها حريصة على سلامة موظفيها” مؤكدة بأن “حمايتهم من الاعتداءات المتكررة عند خروجهم لتأدية عملهم كسؤولية الجميع وخاصة الجهات الأمنية”.

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