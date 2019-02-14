ناقش 3 ملفات مثيرة.. سيالة يبحث مع نظيره الإثيوبي استرجاع الديون الليبية

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني إن الوزير محمد الطاهر سيالة التقى نظيره الإثيوبي ورغنه جيبيهو، على هامش أعمال القمة الأفريقية التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث ناقش الطرفين ثلاثة ملفات مثيرة للجدل تخص العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن أولى الملفات التي جرى التطرق إليها هو «إمكانية السماح للأيدي العاملة الإثيوبية بالسفر إلى ليبيا بعد حظر دام لأكثر من أربع سنوات».

أما ثاني الملفات التي استعرضها الطرفان فهو «موضوع تسليم ونقل رفات المواطنين الإثيوبيين الذين كانوا من بين ضحايا تنظيم (داعش) إلى موطنهم الأصلي إثيوبيا، بعد استكمال التعرف على جثت الضحايا».

كما تطرق المسؤولين إلى مناقشة «موضوع الديون الليبية لدى إثيوبيا، وكيفية استرجاعها»، وهي القضية مثار الجدل خلال الفترة الأخيرة.

وبينما لم يقدم بيان الخارجية أية تفاصيل بشأن نتائج المباحثات، فإنه أشار إلى أنّ «اللقاء قد دار حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين».

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