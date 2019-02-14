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جمعة القماطي مبعوثا شخصياً للسراج لدول المغرب العربي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

جمعة القماطي مبعوثا شخصيا للسراج لدول المغرب العربي. أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا يقضي بتعيين جمعة عبد الله القماطي مبعوثا شخصيا لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدول المغرب العربي. وينص القرار رقم 157 لسنة 2009 على أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويتوجب على الجهات المختصة التنفيذ.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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