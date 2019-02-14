عماري زايد يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون في مجال الإدارة المحلية

بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ألن بوجيا التعاون المشترك بين دولة ليبيا والاتحاد الأوروبي، في مجال الإدارة المحلية

وقدم زايد خلال اللقاء الذي عقد الخميس بديوان رئاسة الوزراء نبذة مختصرة عن عمل اللجنة العليا لنقل الاختصاصات وما قامت به خلال عام 2018 موضحا رؤية حكومة الوفاق بشأن كيفية نقل الاختصاصات من الوزارات إلى البلديات

من جهته أبدى السفير استعداد الاتحاد الأوروبي لإنجاح الرؤية سواء بالتدريب أو الاستشارات.

هذا وتطرق الطرفان في نهاية اللقاء إلى الحالة السياسية الليبية الحالية والمجهودات المبذولة محليا ودوليا لنقل ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المستقرة عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالإضافة إلى التركيز على الوضع في الجنوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار