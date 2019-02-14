الثني يبحث الصعوبات التي تواجه بلديتي طبرق واجدابيا

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس عضوي مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم، واجدابيا إدريس المغربي. وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني ناقش مع أعضاء المجلس المشاكل والمعوقات التي تواجه البلديتين وكيفية حلحلتها كما تمت مناقشة سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة في كل من بلدية طبرق واجدابيا، ونسب الإنجاز التي وصلت إليها وكيفية توفير كافة الاحتياجات لضمان سير العمل بها على الوجه الأمثل.

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