الثني يبحث الصعوبات التي تواجه بلديتي طبرق واجدابيا

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس عضوي مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم، واجدابيا إدريس المغربي. وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني ناقش مع أعضاء المجلس المشاكل والمعوقات التي تواجه البلديتين وكيفية حلحلتها كما تمت مناقشة سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة في كل من بلدية طبرق واجدابيا، ونسب الإنجاز التي وصلت إليها وكيفية توفير كافة الاحتياجات لضمان سير العمل بها على الوجه الأمثل.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
قوة حماية الجنوب: اشتباكات أم الأرانب بين قوات الكرامة والتبو
تم النشر منذُ 1 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
السلاك: المجلس الرئاسي ليس خصما مع أي طرف في الجنوب الليبي
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / ليبيا الخبر
الرئاسي الليبي يعين وزيرا ووكيلا لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا الخبر
الشروع في إزالة والمباني المخالفة في مسار طريق الرجمة وبنينا
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك