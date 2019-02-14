الثني يبحث المشكلات التي تواجه هيئة الشباب والرياضة

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني مع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضية سالم بوزريدة. وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة بحث سير عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة والمعوقات التي تواجه الهيئة وكيفية حلحلتها.

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