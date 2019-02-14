مؤسسات المجتمع المدني بالزنتان تؤكد دعمها للشرعية في ليبيا

الزنتان-العنوان

أعربت، مؤسسات المجتمع المدني في الزنتان، اليوم الخميس، عن دعمها لمجلس النواب والحكومة المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأصدرت المؤسسات، بيانا موحدا، بشأن انتصارات القوات المسلحة في الجنوب الغربي وتحرير كامل درنة وإحياء الذكرى الثامنة لانتفاضة ثورة فبراير في 16 فبراير 2011 بمدينة الزنتان.

وأكدت المؤسسات، أن ثورة فبراير جاءت من أجل تحقيق العيش الكريم وقيام مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، مشيرة إلى أن أي توجه خارج هذه الاستحقاقات مرفوض من قبلها.

ورفضت المؤسسات، تدخلات أية أطراف محلية أو أجنبية للزج باسم الزنتان في مشاريع ومواقف معادية للوطن.

وطالب المؤسسات، بعثة الأمم المتحدة ومجلس المن برفع الحظر على تسليح القوات المسلحة، كما طالبت مجلس النواب، بالمسارعة في تصنيف “جماعة الإخوان المسلمين الليبية والجماعة الليبية المقاتلة وداعش” تنظيمات إرهابية.

ودعت المؤسسات، مجلس النواب إلى إلغاء الأحزاب السياسية كافة، وإيقاف نشاطها، مشيرة إلى أنها سبب الحرب على الوطن ومواطنيه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية