الشروع في إزالة والمباني المخالفة في مسار طريق الرجمة وبنينا

أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت الجهات المسؤولة في مدينة بنغازي اليوم الخميس في إزالة كافة العشوائيات والمباني المخالفة الواقعة في مسار طريق الرجمة_ بنينا، بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال مكتب الإعلام في لجنة الإزالة منذر الفقهي إن اللجنة باشرت عملها، تنفيذا للقرار رقم 5 لسنة 2019، لإزالة كافة العشوائيات والمباني المخالفة الواقعة في الطريق المذكورة سلفًا .

ولفت إلى أنه تم تنفيذ العمل من قبل شركة الخدمات العامة بنغازي وجهاز الحرس البلدي بنغازي، وبمساندة الغرفة الأمنية المشتركة وشرطة النجدة بنغازي .

وكان مدير جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي عقيد صالح الكاديكي أصدر تعليماته، أمس الأربعاء، بشأن مجابهة مخالفات البناء والتعديات بكافة أحياء المدينة.

وأفاد مكتب الإعلام بالجهاز، بأن دوريات الحرس البلدي بالتنسيق مع مديرية أمن بنغازي وقسم النجدة ولجنة الإزالة التابعة لجهاز المرافق العامة بدأت في إزالة المباني العشوائية المتسببة في حجب الرؤية وتشويه المظهر العام للمدينة .

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