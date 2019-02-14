الرئاسي الليبي يعين وزيرا ووكيلا لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارا يقضي بتعيين أبوبكر محمد المنصوري، وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

وقرر المجلس الرئاسي في قرار آخر تكليف عبد الباسط محمد الغنيمي، وكيلا لوزارة الزراعة بحكومة الوفاق الوطني.

ودعا المجلس إلى العمل بالقرارين، منذ تاريخ صدورهما، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه.

وكان المنصوري قد ترأس عدة مناصب إبان فترة النظام السابق، من بينها أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وعميد جامعة عمر المختار في مدينة البيضاء الليبية شرق ليبيا، وسفير ليبيا لدى دولة ماليزيا قبل ثورة فبراير عام 2011م.

وفي أغسطس الماضي، فاز أبوبكر المنصوري بالترتيب الأول، في مسابقة تطوير التنمية البشرية، على مستوى القارة الآسيوية لعام 2017 في دولة ماليزيا.

وكرم المنصوري في حفل حضره رئيس الوزراء الماليزي، وعدد من الشخصيات الدولية المعنية بالتنمية البشرية، على مستوى القارة الآسيوية.

وفي وقت سابق قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تعيين القيادي في النظام السابق، محمد علي الحويج، مستشارا اقتصاديا لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.

وكان محمد الحويج قد شغر في عام 2009م منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة، واستمر فيه حتى ثورة فبراير.

وسبق وأن كلف الحويج إبان حكم النظام السابق بعدة مناصب قيادية، منها تكليفه بمنصب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية عام 2007م، وتكليفه بمنصب مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

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