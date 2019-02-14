السلاك: المجلس الرئاسي ليس خصما مع أي طرف في الجنوب الليبي

قال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد السلاك، إن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، قد أكد على ألا خصومة للمجلس ورئيسه، مع أي طرف ليبي، في الجنوب الليبي.

وأوضح السلاك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء، أن الهدف الذي يشترك فيه كل الليبيين على اختلاف مشاربهم، هو مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمرتزقة القادمين من خارج الحدود، وعصابات الهجرة غير الشرعية.

ونقل الناطق الرسمي، دعوة السراج، إلى العمل المنظم، وتوحيد الجهود بالخصوص تحت مظلة الشرعية، والتأكيد على الاستعداده للتعاون في هذا الصدد.

وبين السلاك أن النهج الذي اتبعته حكومة الوفاق منذ البداية، وهو حل الخلافات السياسية كافة بين الليبيين، عبر طاولة الحوار، لا عبر ميادين القتال.

وعبر الناطق الرسمي عن تأكيد رئيس المجلس الرئاسى، على ضرورة إبعاد الحقول النفطية، ومصدر ثروة الليبيين، عن أي تجاذبات أو خلافات سياسية، وأن تبقى الحقول تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس، وتحت حماية حرس المنشآت النفطية.

وأعرب السلاك، عن أن رئيس المجلس الرئاسي، جدد دعمه الكامل للمضي قدما في مسار تهيئة الأجواء لإجراء العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية، على قاعدة دستورية وتقديم كل الدعم اللازم، لإنجاز هذا الاستحقاق.

وشدد السراج على أن تكون الانتخابات هي الفيصل، ليختار الشعب الليبي من يمثله، مؤكدا على دعمه لعقد الملتقى الجامع، المزمع عقده قريبا برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكشف السلاك، عن أن التعاون والتواصل مستمران بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيسه، والمصرف المركزي، والجهات المختصة لاستكمال الإصلاحات التي تنعكس إيجابًا على المواطن، مؤكدا قرب الانتهاء من الترتيبات المالية لهذا العام.

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