مديرية أمن الجفارة تضبط عدداً من السيارات المسروقة بمنطقة النجيلة

تمكن أعضاء مديرية الأمن بجفارة، الخميس، من اقتحام عدد من “الأوكار” وضبط عدد من السيارات المسروقة بمنطقة النجيلة الغربية “منطقة الغابة”.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها الرسمية، أن رجال أمن المديرية تمكنوا من القبض على مجموعة من السارقين، مؤكدة أن التحقيقات لازالت جارية في هذه الواقعة حتى يتم استعادة أكبر عدد من السيارات والآليات المسروقة.

وأضافت المديرية أن بعض السيارات تم تفكيكها وبيعها على هيئة قطع غيار مستعملة، مشيرة إلى أن جميع السيارات المسروقة تعود ملكيتها لمواطنين من مدينة طرابلس.

يُذكر أن مديرية أمن الجفارة تمكنت في يناير الماضي من القبض على مجموعة مسلحة تقوم بالسطو المسلح والحرابة والخطف والقتل تحت التعذيب بمنطقتي السواني والكريمية.

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