نائب بالرئاسي الليبي: المجلس الرئاسي ماض في تحقيق المصالحة ومكافحة الإرهاب

قال نائب رئيس المجلس المجلس الرئاسي عبد السلام كجمان، إن المجلس ماض في لم شمل الشعب الليبي، وإنجاز المصالحة الشاملة لتحقيق الاستقرار، ومكافحة كل مظاهر الجريمة والإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

وجاء ذلك خلال ترؤس كاجمان للوفد الليبي، في القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، واختتمت اعمالها يوم الإثنين الماضي.

وحضر كاجمان اجتماع اللجنة الرئاسية للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا برئاسة الرئيس الكنغولي دانيس ساسو ميتسو، وحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ورؤساء الوفود العربية والإفريقية وأعضاء اللجنة.

وناقش اللقاء الذي جرى على هامش القمة الإفريقية، الأوضاع في ليبيا، والعمل على عودة الاستقرار فيها عن طريق المصالحة الوطنية الشاملة.

وطالب الاتحاد الإفريقي، الإثنين الماضي، بتنظيم مؤتمر دولي بشأن ليبيا، في يوليو المقبل، وإجراء انتخابات بهذا البلد العربي، في أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك في البيان الختامي، الصادر عن قمة الاتحاد التي عقدت يومي الأحد والاثنين في أديس أبابا برئاسة مصر، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ودعا القادة الأفارقة إلى تنظيم المنتدى الوطني الليبي للسلام والمصالحة الشامل في النصف الأول من يوليو 2019، بمشاركة الأمم المتحدة.

كما طلبوا بالاشتراك مع الأمم المتحدة والحكومة الليبية جميع التدابير اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر 2016.

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