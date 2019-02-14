مستشفى الهضبة في طرابلس يستأنف عمليات القسطرة القلبية بعد خمس سنوات على توقفها

استأنف مستشفى الهضبة العام في العاصمة الليبية طرابلس، إجراء عمليات القسطرة القلبية، بقسميها التشخيصي والعلاجي، بعد توقفها لمدة خمس سنوات، بسبب عطلٍ في الجهاز.

وأوضحت وزارة الصحة في صفحتها على الفيس بوك، أن الأخصائي هشام الباجقني، أجرى خمس عمليات قسطرة تشخيصية، وعملية قسطرة علاجية بمستشفى الهضبة العام، عقب إصلاح الجهاز العاطل عن العمل، من قبل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني.

وأكد مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر سليمان، أن القطاع الصحي سيشهد تحسنًا ملحوظًا، بعد أن شرعت الوزارة في تنفيذ جملة من الإصلاحات، ترتكز على تحسين إدارة الموارد المتاحة.

وكشف سليمان عن مساعي الوزارة، لتوريد جهاز تصوير مقطعي نوع 128 شريحة للمستشفى.

وصرح رئيس قسم الأشعة، أن القسم سيبدأ في إجراء التشخيص المبكر عن سرطان الثدي، خلال المدة القادمة.

وكان مدير إدارة الشؤون الطبية، بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، الطاهر سليمان، قد قال إن مستشفى الزاوية التعليمي، أجرى أول عمليتي قسطرة قلبية تشخيصيتين، بعد توقفه لخمس سنوات.

وأوضح سليمان، أن الوزارة أجرت صيانة للجهاز بمستشفى الزاوية التعليمي، بعد توقفه عن العمل في أبريل عام 2014، مشيرًا إلى أهمية إطلاع الطبيب المتخصص على كافة الجوانب المتعلقة بالقلب، ووضع الشرايين بصورة دقيقة، لضمان نجاح إجراء القسطرة التشخيصية لشرايين القلب.

وأكد مدير الشؤون الطبية أن وزارة الصحة ستقدم الدعم الكامل للمستشفى، في إجرائه عمليات القسطرة القلبية بقسميها التشخيصي والعلاجي، بعد توفير الدعامات؛ مبينا أن ذلك سيساعد في إنقاذ حياة الكثير من المرضى، وتحسن حالتهم الصحية.

من جهته أعلن مستشفى الزاوية التعليمي، عن نجاح عمليتي القسطرة التي أجراهما استشاري أمراض باطنة القلب، خالد كشلاف، موضحا أن عمليتي قسطرة إضافيتين، ستُجرى بعد نجاح العمليتين السابقتين.

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