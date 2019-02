أفلح إن صدق.. «السلاك» يؤكد على دعم «السراج» لإجراء الانتخابات في أسرع وقت

المتوسط:

أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، محمد السلاك، على دعم رئيس المجلس الكامل للمضي قدما في مسار تهيئة الأجواء لإجراء العملية الانتخابية البرلمانية والرئاسية وتقديم كل الدعم اللازم لإنجاز هذا الاستحقاق، مشددا على أن الانتخابات هي الفيصل ليختار الشعب الليبي من يمثله، كما يؤكد على دعمه لعقد الملتقى الجامع برعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أكد خلاله السلاك أنه لا خصومة لهم مع أي طرف ليبي في الجنوب، و أن الهدف الذي يشترك فيه كل الليبيين على اختلاف مشاربهم، وهو مكافحة الإرهاب والمرتزقة القادمين من خارج الحدود وعصابات الهجرة غير الشرعية.

