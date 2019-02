المتوسط:

تشارك ليبيا بوفد برئاسة القائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية ببوركينافاسو عبدالرحمن الهادي خمادة، وبعضوية كل من هشام هويسة،مندوبا عن إدارة المنظمات الدولية وانتصار السباعي، مندوبة عن إدارة التعاون الدولي في فعاليات اجتماع كبار الموظفين للحوار الأوروبي الإفريقي حول الهجرة والتنمية، والذي يقام بهدف إطلاق خطة عمل مراكش والمنعقد يومي 12و13 من شهر فبراير 2019م، بالعاصمة البوركينية واغادوغو وبمشاركة الوفود من دول الاتحاد الأوروبي والإفريقي.

يأتي ذلك في إطار مسار الرباط الذي يضم في عضويته حوالي 56 دولة للتحاور وتبادل وجهات النظر حول مسائل الهجرة والتنمية بين الاتحادين الإفريقي والأروربي .

وجرى خلال مراسم افتتاح الإجتماع تسليم رئاسة المسار لدولة بوركينا فاسو بعد أن ترأسته بلجيكا .

The post ليبيا تشارك في حوار أوروبي – الإفريقي حول الهجرة والتنمية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية