روسيا تكشف خطوتها المُقبلة في ليبيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها تبذل جهود وساطة لتنظيم حوار ليبي شامل، مضيفة أن إعادة بناء الدولة الليبية لا يمكن أن يتم بغير ذلك.

وأكدت المتحدثة الروسية في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” إن بلادها تُجري الاتصالات مع الأطراف الليبية بشكل سليم للعمل على إحداث تناغم وتوافق ينتهي باتفاق لإعادة الاستقرار للبلاد.

يُشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ناقش قبل نحو أسبوعين خلال زيارته إلى مصر، الملف الليبي، مع نظيره المصري سامح شكري.

وقال بيان أصدرته الخارجية المصرية بذلك الوقت إن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع مُستجدات الأزمة الليبية وتطورات عدة قضايا أخرى مؤثرة في المنطقة.

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