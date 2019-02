السراج يعين جمعة القماطي مبعوثا شخصيا لدول المغرب العربي

المتوسط:

قامت إدارة الخدمات الصحية بمدينة طبرق، بتنظيم ندوة علمية حول مرض اللشمانيا، أسبابه وأعراضه، وطرق الوقاية منه، وذلك بالتعاون مع الجمعية الليبية للأمراض الجلدية والتجميل.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية، عبدالمنعم اسويكر، إن فكرة الندوة جاءت بمقترح من جمعية الأمراض الجلدية والتجميل، بعد رصد حالات كثيرة في المنطقتين الجنوبية والغربية، فكان لزاما علينا التعاون مع الجمعية، وتقديم كافة الخدمات لها، من أجل الحماية والتوعية من هذا الأمرض.

وشدد اسويكر على ضرورة تكاتف الجهود للحماية من مرض اللشمانيا، والحد من انتشاره من منطقة إلى أخرى

