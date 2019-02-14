عملية نوعية تُطيح بعصابة تشادية بتراغن

أسفرت عملية نوعية نفذتها الجهات الأمنية في تراغن، عن تحرير مختطف والقبض على 4 من عناصر عصابة تشادية بينما جاري البحث والتحري عن الخامس.

وجاءت العملية التي نُفذّت بمشاركة القوة المساندة من شباب بلدية تراغن، بعد ورود بلاغ عن سرقة سيارة فيرنا موديل 2005 يستخدمها مالكها كسيارة أجرة أثناء توجهها من مرزق إلى تراغن.

وقامت القوة باعتراض السيارة المسروقة قرب إحدى مزارع تراغن وألقت القبض على اثنين من عناصر العصابة وبعد مطاردة ضُبط اثنان آخران فيما تمكن خامس من الفرار.

وأفاد مصدر أمني أنه تم تسليم المقبوض عليهم للجهات المعنية لاتخاد الإجراءات اللازمة بحقهم.

وكانت المفاجأة بأن مالك السيارة وجد مقيداً في الصندوق الخلفي، وروى أنه وقع في كمين بعد توقيفه من شخص على جانب الطريق ليجد نفسه محاطا بخمسة أشخاص تشاديين خرجوا إليه بشكل مباغت وأجبروه على التوجه نحو تراغن وقبل الوصول تم تقييده ووضعه في صندوق السيارة الخلفي واستكملوا وجهتهم الى تراغن.

ويشار هنا إلى أن عمليات الحرابة ما زالت مستمرة في حوض مرزق مع ترقب المواطنين لدخول قوات الجيش وإنهاء حالة تردي الوضع الأمني في المنطقة.

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