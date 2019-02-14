توقعات حالة الطقس ليوم الجمعة 15 فبراير في ليبيا

توقع خبراء بالارصاد أن تشهد الاجواء ليوم الجمعة 15 فبراير في ليبيا بقاء الاجواء باردة نسبيا على كافة المناطق مع سماء قليلة السحب وتبقى فرصة سقوط الامطار سانحة على بعض مناطق الخليج والشمال الشرقي.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم الغد الجمعة 15 فبراير 2019:

وقال الخبراء في تقرير صادر اليوم أن الاجواء تبقي الاجواء باردة نسبيا على كافة المناطق مع سماء قليلة السحب.

وبحسب الخبراء فتبقي فرصة سقوط الامطار قائمة على بعض مناطق الخليج والشمال الشرقي مع رياح معتدلة إلى نشطة السرعة.

ووفقا للتقرير ستكون درجات الحرارة على كافة المناطق عند مستويات يوم اليوم الخميس بحيث تتراوح مابين 12 إلى 18 درجة ومابين 8 إلى 11 درجة على المرتفعات الجبلية.

يشار إلى أن ليبيا تأثر منذ مساء الثلاثاء بتقلبات جوية ناتجة عن منخفض جوي قادم من اوروبا وأثر على مناطق شمال ليبيا وخاصة مناطق الشمال الشرقي وشهدت عدد من المدن سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد.

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