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القرضة تُحيي الموروث الشعبي الأصيل (صور)

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير| 218

شهد حي القرضة بمدينة سبها فعاليات المعرض المفتوح للتراث القديم بحضور أهل المنطقة والمهتمين بالموروث الشعبي الأصيل.

وشهد المعرض، الذي جاء بتنظيم صندوق دعم الأسرة، مشاركة واسعة من سكان المنطقة وأطفال المدارس.

وتضمن المعرض نماذجا تحاكي الحياة القديمة مثل “التنور” المستخدم  لصناعة الخبز قديما ولاتزال الكثير من ربات البيوت تحافظ على هذه الطريقة لإعداد الخبز

ومن النماذج التي ميزت المعرض الآلة التقليدية للنسيج والمعروفة بالمسدة والتي اعتمد عليها الأجداد في توفير اللباس والفرش والكساء.

كما شهد معرض القرضة تجسيدا للكثير من الموجودات القديمة كالبئر والمنزل والأثاث المستعمل في الزمن القديم.

وشارك في المعرض مجموعة من أطفال القرضة بتأدية الألعاب القديمة مثل “نط الحبل وسبع حكاك وغيرها من الألعاب التراثية، كما عرض عدد من النشطاء نموذجا مجسما بالحجارة  للقرضة القديمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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